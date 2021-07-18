المحليات

الهلال الأحمر يستعد بـ 14 مركزاً إسعافياً لاستقبال الحجاج بمشعر منى

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1442 هـ      18 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

منى : البلاد

استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بـ 14 مركزاً إسعافياً وبأكثر من 134 ممارساً صحياً تابعين للهيئة في مشعر منى ومناطق تواجد الحجاج خلال أداء مناسكهم في موسم حج هذا العام 1442 هـ.

وقد دعمت الهيئة، الكوادر البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية، إضافة لـ عشر دراجات نارية وعربتي “قولف” تعمل في المشاعر، وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل مساندةً لمباشرة الحالات الإسعافية المرضية والإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءاً من اليوم، تزامناً مع توافد الحجاج على مشعر منى، وكُثف وجود الطواقم في جميع الأماكن التي يكون فيها الحجاج، من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات.

وأوضح أنه ستُنشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى، وهي حافلة (طويق) متخصصة في نقل تعدد الإصابات مع فرقة العنايات، وحافلة (نجد) وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل، إضافة لعربة (هداج) للقيادة والتحكم الميداني، وعربة (سلمى) لدعم الكوارث لا قدر الله.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *