الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة

جدة- محمود العوضي
توج فريق الأهلي المصري. بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. للمرة العاشرة في تاريخه. بعدما اكتسح فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة. مساء اليوم. في النهائي الذي جمعهما على ملعب “محمد الخامس”. بمدينة الدار البيضاء المغربية.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. الذي أنهاه الفريق الجنوب إفريقي بعشرة لاعبين. بعد تعرض لاعبه هابي ماشياني للطرد المباشر. عقب تدخله العنيف على لاعب الأهلي المصري أكرم توفيق. في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني. دخل فريق الأهلي بقوة. واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة. واستطاع تسجيل ثلاثة أهداف. جاءت عن طريق” محمد شريف ومحمد مجدي “أفشة” وعمرو السولية. في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.
هذا التتويج هو الثاني على التوالي لفريق الأهلي. بلقب البطولة القارية. والعاشر في تاريخه. وهو رقم قياسي. فيما فشل فريق كايزر تشيفز في إحراز اللقب. في وصوله الأول لنهائي دوري الأبطال.