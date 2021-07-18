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إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في منى

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1442 هـ      18 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تمكن فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج “باكستاني “. أصيب بنوبة قلبية حادة خلال تواجده في مشعر منى.

وباشر الفريق الطبي حالة الحاج في مستشفي منى الوادي وجرى التنسيق السريع بين الجهات الصحية. وتم نقله للمدينة الطبية حيث تم إستقباله في الطوارئ ويخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته.

يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي جهّز فرقاً طبية متخصصة لإستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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