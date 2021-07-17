وزارة الداخلية تقيم معرضاً توعوياً في العاصمة المقدسة

مكة المكرمة : واس

أقامت وزارة الداخلية معرضاً توعوياً خلال موسم الحج ١٤٤٢ هـ (بسلام آمنين) ، وذلك بسوق مكة مول، بمشاركة الدفاع المدني والأمن العام ، والجوازات والعمليات الأمنية ٩١١ ، والخدمات الطبية، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وإدارة الترجمة بديوان الوزارة، ونادي ضباط قوى الأمن.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بما تقدمه القطاعات التابعة للوزارة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطن والمقيم والزائر، والرد على الاستفسارات للراغبين في أداء فريضة الحج، وإطلاع الزوار على نتائج وأهداف حملة “وطن بلا مخالف”.

وحرص الزوار على التعرف على الخدمات المقدمة من إدارة الجوازات في إصدار الهوية للمقيمين، وإصدار الجواز السعودي، والخطوات التي من الممكن اتباعها، والتعريف بتعليمات السفر بعد الاشتراطات التي فرضت بسبب جائحة كورونا، ومعرفة الخدمات التي يقدمها الأمن العام، والخدمات الطبية في وزارة الداخلية المتمثلة في مستشفيات ومستوصفات قوى الأمن في مناطق المملكة ، إضافة إلى حرص الزوار على معرفة وسائل السلامة التي يقدمها الدفاع المدني للوقاية من المخاطر كالتعامل مع الحريق وحالات الغرق وكيفية التواصل في حالات الخطر وطلب الإنقاذ، والسلامة في المنازل واجتناب مكامن الخطورة.