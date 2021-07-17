رفع عرضه إلى 13 مليون درهم.. الاتحاد مصمم على التعاقد مع مبخوت

جدة- البلاد
تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي سعيها الحثيث لتعزيز خط هجوم النمور، خاصة بعد رحيل الصربي أليكسندر بريجوفيتش، وتكثف إدارة الحائلي جهودها لجلب مهاجم من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وتعمل الإدارة حاليا على إنهاء صفقة نجم المنتخب الإماراتي ونادي الجزيرة علي مبخوت. ورغم تمسك ناديه بخدماته، إلا أن إدارة الاتحاد ترفض الاستسلام قبل حسم انتقال مبخوت للاتحاد. وقد قدمت إدارة الاتحاد عرضًا لشراء المدة المتبقية من عقد علي مبخوت مع الجزيرة، بلغت قيمته 13 مليون درهم، الأمر الذي قد يدفع إدارة الجزيرة للموافقة على رحيل علي مبخوت لمدة موسم على سبيل الإعارة. شريطة أن يجدد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويعتبر علي مبخوت مكسبا كبيرا لخط هجوم الاتحاد في الموسم المقبل. خاصة أن اللاعب قد توهج في الفترة الأخيرة مع الأبيض الإماراتي ونادي الجزيرة.
فقد ساهم مبخوت في تسجيل 37 هدفًا مع الجزيرة في منافسات دوري الخليج العربي في الموسم الماضي. حيث أحرز 25 هدفًا وصنع 12 آخرين. وقاد مبخوت المنتخب الإماراتي إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022م وكأس آسيا 2023م، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفًا.