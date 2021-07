رسميًا: أوليفيه جيرو ينتقل إلى ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت عن التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو قادمًا من نظيره تشيلسي الإنجليزي.

جيرو (34 عامًا) وقّع على عقد يربطه بميلان لمدة موسمين واختار ارتداء الرقم “9” الخاص بأساطير النادي أمثال جورج وايا وفيليبو إنزاغي.

قاد جيرو تشيلسي للفوز باليورباليغ 2019 ثم عاد وحصد دوري أبطال أوروبا 2021، بينما قاد الهجوم الفرنسي للفوز بكأس العالم عا 2018.

OFFICIAL: AC Milan have signed striker Olivier Giroud from Chelsea for an undisclosed fee. pic.twitter.com/QjNhOpxqhN

