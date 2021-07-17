رسميًا: أوليفيه جيرو ينتقل إلى ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت عن التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو قادمًا من نظيره تشيلسي الإنجليزي.

جيرو (34 عامًا) وقّع على عقد يربطه بميلان لمدة موسمين واختار ارتداء الرقم “9” الخاص بأساطير النادي أمثال جورج وايا وفيليبو إنزاغي.

قاد جيرو تشيلسي للفوز باليورباليغ 2019 ثم عاد وحصد دوري أبطال أوروبا 2021، بينما قاد الهجوم الفرنسي للفوز بكأس العالم عا 2018.

OFFICIAL: AC Milan have signed striker Olivier Giroud from Chelsea for an undisclosed fee. pic.twitter.com/QjNhOpxqhN — Transfer News Central (@TransferNewsCen) July 17, 2021

هذه هي التجربة الأولى على الإطلاق لجيرو في الملاعب الإيطالية، بعد أن أمضى السنوات التسع الماضية في أندية العاصمة لندن.

إذ دافع عن ألوان أرسنال بين عامي 2012 و2018 وفاز معه بستة ألقاب محلية، قبل أن ينتقل تشيلسي الذي حصد معه لقبين قارين.

من المنتظر أن تكون هناك شراكة هجومية مخضرمة بين جيرو (34 عامًا) وزميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عامًا).

ما يجعل مجموع أعمار الثنائي الهجومي لفريق ميلان الموسم المقبل هو (73 عامًا).

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