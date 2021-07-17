المحليات

تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات البحرية المبتعثين في إسبانيا

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1442 هـ      17 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نيابة عن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، قام قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري بحضور حفل تخرج الدفعة الأولى للطلبة المبتعثين لدراسة العلوم البحرية بمملكة إسبانيا.

وأقيم الحفل برعاية وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين والملحق العسكري السعودي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا.

وجرى تلاوة القسم على الطلبة السعوديين من قبل الملحق العسكري السعودي، ثم تقلدوا رتبهم الجديدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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