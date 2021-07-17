«الصحة» تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي

جدة : البلاد

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1298) حالة مؤكدة، وتعافي (1428) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11029) حالة ،منها (1400) حالة حرجة. وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي)؛ للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (507423) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (488346) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجِّلَ (13) حالة ،إذْ بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8048) وفاة “يرحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).