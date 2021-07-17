الرياضة السعودية تدرس عرضًا مشتركًا لتنظيم مونديال 2030

جدة- البلاد

أكدت وسائل إعلام غربية أمس الجمعة أن السعودية تدرس عرضًا لتقديم ملف مشترك مع إيطاليا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030م. وتدرس المملكة العربية السعودية وإيطاليا تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030م. لاسيما وأن فرص نجاحهما ليست بعيدة. وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يشجع ملفات التنظيم المشتركة لاستضافة كأس العالم لأنها تقلل العبء المالي لاستضافة الحدث العالمي. وتأتي توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم الملفات المشتركة. بالتزامن مع زيادة المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبًا بداية من كأس العالم 2026م. التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تجدر الإشارة إلى أن صحيفة التايمز البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن المملكة تخطط لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030م. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المملكة استعانت بشركة استشارية أمريكية. لوضع استراتيجية لتقديم عرضها لاستضافة البطولة مع دولة أخرى ربما تكون في أوروبا.