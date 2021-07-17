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إطلاق خدمة الـ(واي فاي) التجريبية بالمسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1442 هـ      17 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين” خدمة الـــــ(واي فاي )التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واي فاي) في (7) مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من (8) إلى(14) نقطة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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