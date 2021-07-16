8 مشروبات سريعة التحضير تعالج احتباس غازات البطن

من الطبيعي أن ينتج عن عملية الهضم غازات يطرحها الجسم بشكل طبيعي ومتكرر ولكن تحدث المشاكل والانتفاخات عند عدم طرح هذه الغازات خارج الجسم فينتفخ البطن وتحدث مضاعفات أخرى كالألم وضيق التنفس والإسهال وغيرها. إليك أهم طرق علاج احتباس الغازات في البطن.

ما هي أسباب احتباس الغازات في البطن؟

تتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى احتباس الغازات في البطن فمن أهم هذه الأسباب:

نوع وكمية الطعام التي تناولها الشخص.

دخول الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب.

مضغ العلكة.

التدخين.

ما هي الأطعمة التي تسبب تشكل أو احتباس الغازات في البطن؟

نوع الطعام الذي تتناوله له تأثير كبير على تشكل الغازات ضمن الجهاز الهضمي، حيث يوجد العديد من الأطعمة التي تؤدي إلى تشكل الغازات في البطن أو الجهاز الهضمي مثل الأطعمة الدسمة أو الحارة أو المقلية، المشروبات الغازية، الأطعمة الغنية بالسكريات، الوجبات السريعة بالإضافة إلى كل من البقوليات، الخضار الصليبية، الحليب أو اللبن ومشتقاته وكذلك الثوم والبصل.

إن الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن والحرص على تخفيف هذه الأطعمة المسببة للغازات من الممكن أن يقوم بتخفيف أو حتى علاج احتباس الغازات في البطن نهائيًا.

ما هي طرق علاج احتباس الغازات في البطن التي نستطيع تطبيقها في المنزل؟

هناك العديد من الأطعمة والمواد الطبيعية التي تساعد في طرد الغازات ومنع احتباسها في الجسم ومنها:

1 – النعناع

شرب كوب من شاي النعناع رائع في علاج احتباس الغازات في البطن، ولكن قد يتعارض مع امتصاص الحديد أو بعض الأدوية في الجسم، بالإضافة إلى ذلك قد يسبب تناول النعناع في بعض الأحيان حرقة في المعدة.

2 – الزنجبيل

شرب مغلي الزنجبيل أو مضغه كالعلكة أو حتى إضافته إلى الأطعمة رائع في تخفيف وطرد الغازات من الجسم وتأثيره يصبح رائع إذا اجتمع مع الأرضي شوكي الذي يعتبر علاج رائع لمشاكل الجهاز الهضمي حيث مع بعضهما يخففان من مشكلة احتباس الغازات وعسر الهضم بالإضافة إلى الألم والغثيان.

3 – بذور الكمون

تعد بذور الكتان مادة طبيعية رائعة لعلاج الانتفاخ وعلاج احتباس الغازات في البطن كما تعد منشط للجهاز الهضمي ومطهر ومضاد للبكتيريا بالإضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة، للاستفادة من بذور الكمون لعلاج احتباس الغازات في البطن يمكنك إما شرب منقوع بذور الكمون أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة.

4 – شاي البابونج

شاي البابونج من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص كما يعتبر علاج رائع للإمساك واحتباس الغازات في الجسم وغيرها من المشاكل الهضمية.

5 – زيت القرنفل

زيت القرنفل مادة رائعة لطرد الغازات وتخفيف الانتفاخات وذلك بفضل احتوائه على أنواع مختلفة من الأنزيمات الهاضمة وطريقة استخدامه بسيطة جدًا كل ما عليك فعله هو إضافة بضع قطرات من زيت القرنفل إلى كوب ماء وتناوله.

6 – بذور الكرم أو بذور القرم

بذور الكرم أو بذور القرم هي مادة طبيعية ممتازة لطالما استخدم منقوع بذارها لعلاج احتباس الغازات في البطن، تحتوي هذه البذور على زيوت عطرية تنشط الغدد اللعابية مما يسهل عملية الهضم ويمنع احتباس الغازات.

7 – الحلتيت

الحلتيت هي مادة طبيعية تقدم العديد من الفوائد المتنوعة للجسم فهي تمنع نمو بكتيريا الأمعاء وبالتالي تمنع إنتاج الغازات، لاستخدام الحلتيت لعلاج غازات البطن كل ما عليك فعله هو نقعها في كوب من الماء لفترة من الزمن ثم شرب منقوعها.

8 – خل التفاح

خل التفاح مادة رائعة تحفز إنتاج الأنزيمات الهضمية وحمض المعدة وبالتالي يخفف انتاج الغازات. استخدامه سهل وبسيط فقط قم بتخفيف ملعقة من خل التفاح في كوب من الماء ثم تناوله مباشرةً قبل تناول الطعام ثم يغسل الفم بعدها بالماء جيداً منعاً لتأذي الاسنان.