8 مشروبات سريعة التحضير تعالج احتباس غازات البطن

من الطبيعي أن ينتج عن عملية الهضم غازات يطرحها الجسم بشكل طبيعي ومتكرر ولكن تحدث المشاكل والانتفاخات عند عدم طرح هذه الغازات خارج الجسم فينتفخ البطن وتحدث مضاعفات أخرى كالألم وضيق التنفس والإسهال وغيرها. إليك أهم طرق علاج احتباس الغازات في البطن.
ما هي أسباب احتباس الغازات في البطن؟
تتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى احتباس الغازات في البطن فمن أهم هذه الأسباب:
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نوع وكمية الطعام التي تناولها الشخص.
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دخول الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب.
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مضغ العلكة.
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التدخين.
ما هي الأطعمة التي تسبب تشكل أو احتباس الغازات في البطن؟
نوع الطعام الذي تتناوله له تأثير كبير على تشكل الغازات ضمن الجهاز الهضمي، حيث يوجد العديد من الأطعمة التي تؤدي إلى تشكل الغازات في البطن أو الجهاز الهضمي مثل الأطعمة الدسمة أو الحارة أو المقلية، المشروبات الغازية، الأطعمة الغنية بالسكريات، الوجبات السريعة بالإضافة إلى كل من البقوليات، الخضار الصليبية، الحليب أو اللبن ومشتقاته وكذلك الثوم والبصل.
إن الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن والحرص على تخفيف هذه الأطعمة المسببة للغازات من الممكن أن يقوم بتخفيف أو حتى علاج احتباس الغازات في البطن نهائيًا.
ما هي طرق علاج احتباس الغازات في البطن التي نستطيع تطبيقها في المنزل؟
هناك العديد من الأطعمة والمواد الطبيعية التي تساعد في طرد الغازات ومنع احتباسها في الجسم ومنها: