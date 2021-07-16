المحليات

1165 إصابة مؤكدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1442 هـ      16 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وأعلنت الوزارة أمس، عن تسجيل (1165) حالة إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية وتعافي (907) حالات، فيما بلغت الحالات النشطة (11172) حالة منها (1429) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات (506125) حالة، وحالات التعافي (486918) حالة، وتم تسجيل (15) حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8035) حالة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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