1165 إصابة مؤكدة بكورونا

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وأعلنت الوزارة أمس، عن تسجيل (1165) حالة إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية وتعافي (907) حالات، فيما بلغت الحالات النشطة (11172) حالة منها (1429) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات (506125) حالة، وحالات التعافي (486918) حالة، وتم تسجيل (15) حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8035) حالة.