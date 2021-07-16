وزير الخارجية يبحث مع رئيس أوزبكستان تعزيز الاستثمارات الثنائية

البلاد : واس

استقبل الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر انعقاد المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في طشقند عاصمة أوزبكستان.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته، فيما حمله ميرضيائيف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وهنأ وزير الخارجية رئيس أوزباكستان على نجاح المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا “الترابط الإقليمي، التحديات والفرص”، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز الاستثمارات البينية في ضوء رؤية المملكة 2030، التي توفر العديد من الفرص الواعدة وخاصة في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة. كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.