مطار الملك عبد العزيز الدولي يعتمد الخطة التشغيلية لموسم الحج

جدة/ ياسر بن يوسف

أكملت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي استعدادتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج ١٤٤٢ هـ القادمين من داخل المملكة عبر الصالة رقم (1)، وذلك بتطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا.

وينتظر بدء وصول الحجيج بدءًا من يوم السبت 7 ذي الحجة 1442هـ عبر رحلات جوية قادمة من عدة مطارات سعودية، وتتضمن معايير استقبال الحجاج لموسم ١٤٤٢هـ جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، بجانب الجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا ولضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل التدابير الوقائية استخدام البرامج الإلكترونية المتوفرة لسلامة الحجاج مثل تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فايروس كورونا لضمان تحقيق السلامة للحجاج والركاب وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة في المواقع التشغيلية على مدار الساعة إلى جانب توفير عربات نقل الأمتعة والتأكد من تعقيمها ونظافتها على مدار الساعة.

وتحرص إدارة المطار على تطبيق إجراءات وتدابير احترازية للمسافر القادم لأداء الحج مثل توفير المعقمات في صالات المطار و قيام المختصين بالتعقيم والتطهير المستمر، وقياس درجة الحرارة لمرتادي المطار، كما تقوم الناقلات الجوية بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمسافرين داخل صالات المطار وفي الطائرات، من أجل الحفاظ على سلامتهم، حيث يطبق التباعد داخل الطائرة، وأثناء النزول منها، كما يلتزم المسافر بارتداء الكمامة، والتعقيم عند دخول صالة المطار، وكذلك توفير مناطق عزل صحي، مع وضع لافتات إرشادية بجميع مناطق الانتظار.