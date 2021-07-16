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مجلس إدارة جديد لجمعية الوداد

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1442 هـ      16 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد بن مرضاح

اختارت الجمعية العمومية لجمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بحري رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، فايز الحربي نائبا، ومحمد مؤمنة مشرفا ماليا

وفاز بعضوية المقاعد المتبقية للمجلس في الجمعية التي عقدت أمس (الثلاثاء) في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي كل من عمر متبولي، عمار شطا، فيصل أسرة، محمد الجميح، محمد القرشي، ومحمد بحراوي.

واستعرضت الجمعية العمومية التي شهدها ممثلا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الصفحي وحظيظ الخميسي، أبرز منجزات الجمعية خلال الدورة السابقة كجائزتي مكة للتميز وجدة للإبداع المجتمعي، وغيرهما.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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