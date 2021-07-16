رونالدو يحذو حذو ميسي في تجديد عقده مع يوفنتوس

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البقاء مع فريقه يوفنتوس خلال الموسم المقبل طبقًا لتقرير من يومية “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية الجمعة.

عقد رونالدو ينتهي مع يوفنتوس بانقضاء موسم 2021-2022. وكان قد وفد إلى النادي صيفية 2018 قادمًا من ريال مدريد برسم مالي بلغ 100 مليون يورو.

وبعد شهور من التضارب في الأنباء حول استمراره مع يوفنتوس من عدمه، يبدو أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات قد قرر خوض الموسم المقبل مع اليوفي.

The right decision? https://t.co/TLSFBm54MO — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 16, 2021

اسم رونالدو ارتبط بالعودة إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد، كذلك تحدثت تقارير عن عروض جدّية من باريس سان جيرمان الفرنسي والدوري الأمريكي.

لكن يبدو أن وكيل أعماله ومواطنه، خورخي مينديش، قد توصل لاتفاق مع يوفتنوس حول استمرار اللاعب الذي يتقاضى سنويًا قرابة 30 مليون يورو.

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المرجح أن يبرم رونالدو (36 عامًا) عقدًا جديدًا يقضي باستمراره في يوفنتوس إلى صيفية 2023، مع عدم المخاطرة بتمديد المدّة لأكثر من ذلك.

وقالت “لاغازيتا” إن رونالدو يكلف خزائن يوفنتوس مبالغ باهظة سنويًا، لذلك ينبغي التعامل مع عقده بحذر شديد وعدم إبرام تعاقد متسرّع.

وأضافت بأن رونالدو قد يوافق على اقتطاع نسبة من راتبه مقابل التجديد، وهو نفس ما فعله ليونيل ميسي في مفاوضاته مع برشلونة.

من المفترض أن تجرى جولة جديدة من المباحثات بين ميدنيش ورئيس يوفنتوس أندريا آنييلي الأسبوع المقبل وفقًا ليومية “توتو سبورت”.

وسينضم رونالدو إلى تدريبات يوفنتوس أواخر الشهر الحالي بعد أن ينتهي من عطلته الصيفية التي يقضيها بعد خوضه كأس أمم أوروبا 2020.

رونالدو أنهى الموسم الماضي هدافًا للمسابقة الإيطالية برصيد 29 هدفًا، لكن ذلك لم يساعد فريقه على التتويج باللقب الذي ذهب للإنتر.

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