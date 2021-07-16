تملك المسكن.. قوائم تتقلص وسوق ينتعش

جدة – ياسر بن يوسف

امتلاك مسكن حلم للمواطن ولأسرته، احتضنته الرؤية الطموحة ضمن مستهدفاتها للتنمية الشاملة المستدامة، واستراتيجية حاضرة تقوم عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للوصول إلى نسبة 70 % ، من خلال برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، وتكاملا مع دور القطاع الخاص في التمويل والتطوير العقاري.

هذه النسبة باتت قريبة دون انتظار السقف الزمني بنهاية العقد الحالي ، وليس هذا من قبيل التمني ، إنما بحقائق ارتفاع نسة تملك المواطنين من 47 % عام 2016م إلى 62 % نهاية عام 2020م ، إلى جانب المنجز خلال العام الحالي.

أصبحت تجربة المملكة في الإسكان نموذجا متقدما ومحل إشادة موثقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية ، ومنها صندوق النقد الدولي ، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، الذي أوضح أن هذه التميز المشهود له دوليا تحقق لعوامل عدة تتمثل في التالي:

– التنظيمات والتشريعات لمنظومة الإسكان.

– تكامل جهود 16 جهة حكومية بالشراكة مع 18 جهة من القطاع الخاص.

– نمو سوق التمويل العقاري منذ انطلاقة برامج الرؤية، بنسبة 84% بنهاية 2020 وارتفاعه ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2016م.

لقد أكد صندوق النقد الدولي أن جهود المملكة عززت من الإقراض والمعروض العقاري، في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض ، مما يعكس نجاح وكفاءة أداء برامج الرؤية ، كذلك تأكيد ما أكد عليه الصندوق للعقاري من استمرارية الدعم السكني والاستحقاق الفوري ضمن القروض العقارية المدعُومة بنسبة تصل إلى 100% بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً، وبحسب الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي ، ارتفعت حصة الصندوق من (القرض العقاري المدعُوم) من 7% في عام 2017 إلى 96% نهاية عام 2020.



برنامج سكني

وسباقا مع الزمن يواصل الذراع التنموي القوي للوزارة وهو “برنامج سكني” تحقيق خططه وأهدافه التي لاتنحصر في منتج بعينه إنما حزمة من الخدمات المتكاملة التي تلبي اختيارات المواطنين لكافة احتياجاتهم ، ومن ذلك:

– سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني أكثر من 55 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو.

– هذا العدد ضمن أكثر من 100 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي).

– أكثر من 78,349 أسرة سكنت منازلها حتى مايو ، ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”.

وبالنسبة للقطاع الخاص التمويلي وطبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.82 مليار ريال خلال شهر مايو بزيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انتعاش سوق العقار

وفي قراءة لهذه الحقائق قال رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبد العزيز الغامدي أن تكامل الخطط والمشاريع بين الوزارة والقطاع الخاص يسهم في تقليص قوائم الانتظار، مؤكدا أن الأرقام الحديثة التي يعلن عنها برنامج “سكني” والصندوق العقاري تعكس نجاحات المملكة في هذا القطاع الحيوي ، متوقعا تحقيق نموا أكبر خلال العام الجاري، مع استقرار في العرض والطلب، وإقامة العديد من المشاريع الإسكانية، وتوفر آلاف الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وخلق فرص وظيفية عديدة في شتى المجالات.

من جهته، قال المستثمر في القطاع العقاري مسفر بن خير الله أن أرقام الإنجاز في القطاع السكني ومنها ما أعلنه “سكني” بأن أكثر من 78,349 أسرة سكنت منازلها حتى مايو الماضي، دليل على الاحترافية الكبيرة التي تعمل بها الوزارة، مؤكدا أن الشراكة بين القطاع الخاص وزارة الإسكان في المشاريع الجديدة، ساهمت بشكل كبير في تحسين المنتج المقدم، الذي أصبح مناسباً وملبياً لطموحات الكثير من الأسر، كما أنعشت سوق العقار، وأن ما يتحقق منذ سنوات قليلة يعد انجازا بكل المقاييس.