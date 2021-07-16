الرياضة تسريبات رئيس الريال تطال” فيجو وجوتي”

جدة- البلاد

واصلت مجلة «El Confidencial» الإسبانية نشر تسريبات لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، التي هاجم من خلالها لاعبي الملكي السابقين” لويس فيجو وجوتي”.

وقد نشرت الصحيفة الإسبانية تسريبًا جديدًا لبيريز يعود إلى عام 2012، حيث قال عن جوتي بعد اعتزاله: “جوتي هي جيتا مثل الماعز وهي أسوأ ما في الأمر، إنه أسوأ عدو، ومناسب لكادينا سير إذا كانوا يريدون توظيف شخص أحمق”.

وواصل: “جوتي معتوه، والأمر نفسه يحدث الآن مع إذاعة كوبي. سوف يتركهم”.

فيما قال بيريز في تسريب آخر: “فيجو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواة، إنهما أسوأ لاعبين”. ووجه بيريز الشتائم لفيجو خلال التسجيل واتهمه بأنه كان يمارس عادات سيئة في غرفة تغيير الملابس.

يذكر أن بيريز طرد فيجو من ريال مدريد في عام 2005، عن طريق منحه خطاب الرحيل للانتقال إلى إنتر، كما أن جوتي غادر الميرنجي في عام 2010، بعد عام واحد فقط من عودة فلورنتينو إلى رئاسة النادي الملكي.