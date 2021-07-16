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القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1442 هـ      16 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك دولتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه “.

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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