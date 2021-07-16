إرشاد قاصدي الحرمين بـ11 لغة عبر الهاتف والإتصال المرئي

مكة المكرمة – أحمد الاحمدي

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بخدمة إرشاد السائلين بإحدى عشرة لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي، وذلك حرصاً من معاليه على أن تكون الفتوى والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين في متناول أكبر شريحة ممكنه من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن.

جاء ذلك بعد ما تم إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR تم نشرها داخل المسجد الحرام وساحاته، كما أكد معاليه على أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهدف إلى إيصال الرسالة السامة للحرمين الشريفين مسخرة لذلك كل السبل والإمكانات، مشدداً إلى وجوب بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله العتيق.

واختتم معاليه حديثه بأن قادة هذه البلاد المباركة –حفظهم الله- حريصون على رفع مستوى الخدمات بالحرمين الشريفين لتوفير بيئة تعبدية آمنة مطمئنة تعين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.