111 ألف أسرة استفادت من “سكني” خلال النصف الأول

جدة : البلاد

كشف برنامج “سكني” عن استفادة أكثر من 111 ألف أسرة من خياراته وحلوله السكنية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، منها قرابة 88 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأعلن البرنامج اليوم (الخميس)، أن المستفيدين من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة خلال شهر يونيو الماضي تجاوزوا 11 ألف أسرة، بينها 9547 أسرة سكنت في منازلها.

وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة خلال النصف الأول أكثر من 48 ألف أسرة، فيما استفاد نحو 35 ألف أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت نحو 16 ألفاً الاستفادة من خيار الأراضي السكنية، وأزيد من 12 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوّه البرنامج إلى أن 64 مشروعاً سكنياً يجري تطويرها بشكل متسارع، تمهيداً لبدء تسليم وحداتها للأسر المستفيدة، ضمن 101 مشروع توفّر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة، بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى، وتتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في مختلف المدن والمحافظات.