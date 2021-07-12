62 % نسبة تملك المواطنين لمساكنهم

الرياض- البلاد

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري يؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التكاملية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية بين “الصندوق العقاري” و”سكني” بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% عام 2016م إلى 62% نهاية عام 2020م.

وبين أن إشادات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يستمر معدل النمو للإقراض العقاري السكني بالمملكة جاء نتيجة التنظيمات وسن التشريعات والإصلاحات لمنظومة الإسكان المكونة من 16 جهة حكومية بالشراكة مع 18 جهة من القطاع الخاص منذ انطلاقة برامج الرؤية، مما أسهم في نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 84% بنهاية 2020 وارتفاعه ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2016م.

وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في قطاع الإسكان التي أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 62% نهاية 2020، كما أكد أن جهود المملكة عززت من الإقراض والمعروض العقاري، متوقعاً استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في قطاع الإسكان.

وأوضح ابن ماضي، أن التكاملية في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية في ظل البرامج والتنظيمات الداعمة لسوق التمويل العقاري السكني، تسير وفق خطط إستراتيجية محددة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف الوصول إلى نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 70% بنهاية 2030م، مؤكداً استمرارية الدعم السكني والاستحقاق الفوري ضمن القروض العقارية المدعُومة بنسبة تصل إلى 100% بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً.

وأفاد، أن رؤية 2030 حددت مكامن القوة في قطاع الإسكان، ومنها صندوق التنمية العقارية الذي يُعد ذراعاً تنموياً للقطاع، حيث مكّن أكثر من 500 ألف أسرة سعودية في مختلف مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن نمو حصة الصندوق من القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100% من 7% في عام 2017 إلى 96% نهاية عام 2020.