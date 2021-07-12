5.7 مليار ريال مبيعات عبر “مدى” في مايو

جدة – البلاد

ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى إلى 5.74 مليار ريال (+54%) خلال شهر مايو الماضي

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية ، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 5.74 مليار ريال خلال شهر مايو 2021 وبنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، وتمت هذه المبيعات من خلال 27.9 مليون عملية.

يأتي ذلك في إطار نمو مجالات وقنوات التجارة الاليكترونية في المملكة ، والذي بلغ ، طبقا لمحافظ البنك المركزي الدكتور أحمد الخليفي ، إلى 44 مليار ريال، وذلك في ظل تمتع بطاقات الدفع المصرفية بدرجة عالية من القبول عبر أكثر من 400 ألف نقطة بيع، ما يسهم في تحفيز المستهلكين على الاستمرار بالتحول نحو التجارة الإلكترونية.

وتحتل المملكة المركز الـ 11 بين مجموعة العشرين على مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2020، ووصل حجم الوظائف التي وفرها قطاع التجارة الإلكترونية للسعوديين من الجنسين، لأكثر من 500 ألف وظيفة، وحجم توفر الفرص الوظيفية الكبيرة في القطاع يعود إلى عدة عوامل، منها التحولات الكبيرة والمتسارعة للمشروعات الاستثمارية الرقمية التي تقودها المملكة في ظل رؤيتها المستقبلية 2030، كما أن الفرص الوظيفية الرقمية ستتنوع بين قطاعات ومنصات التجارة الإلكترونية التسويقية، وخدمات الإنترنت الويب، وتطبيقات التسويق الذكي عبر الهواتف النقالة المحمولة.