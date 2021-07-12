200 ألف توثيق عدلي خلال النصف الأول

جدة – البلاد

تواصل وزارة العدل تعزيز خدماتها الالكترونية ، حيث قدمت خدمة (الموثق) خلال يونيو 22 ألف عملية توثيقية فيما بلغ إجمالي عدد عمليات التوثيق منذ بداية 2021 نحو 200 ألف عملية توثيقية. وتنوعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ وكالات وإفراغات ورهون عقارية وإقرارات مالية وتصحيح صكوك عقارية وتوثيق عقود شركات. وقالت الوزارة أن (الموثق) تهدف للتسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وتقدم (الموثق) العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار وكالات أو فسخها وتوثيق عقود شركات وتوثيق إفراغات عقارية وخدمة رهون عقارية والتي تحتوي على خدمة رهن العقار وفك رهن العقار وإفراغ العقار مع رهنه وتصحيح صكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت إلى أن الخدمة تمكن المستفيدين من طلب خدمات التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوفر على متاجر الأجهزة الذكية. وتعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص لتسهيل عملية التوثيق على المستفيدين تماشياً مع رؤية 2030 بالتحول الرقمي حيث يبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني ثقة.