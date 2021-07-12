كيف يمكن للمملكة تعزيز أمنها المائي؟

يعاني عالمنا اليوم من أزمة مياه واضحة، فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتقر نحو 2.2 مليار شخص حول العالم إلى المياه الصالحة للشرب. والسؤال هنا، كيف يمكننا سد احتياجاتنا عندما نشهد عجزاً في المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030؟

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً بإنتاج المياه المحلاة بنسبة إجمالية تبلغ 22٪ من المياه المحلاة على مستوى العالم، حيث تعتمد المملكة على تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها من المياه ضافة الى بعض المصادر الأخرى كالمياه السطحية والمياه الجوفية. وتُعتبر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن ضمان الأمن المائي للمملكة، حيث أطلقت العديد من المبادرات لإنتاج المياه بهدف تلبية الطلب المرتفع للأعداد المتزايدة من السكان. وكان التحدي الأبرز في كيفية إنتاج المياه بأقل تكلفة ممكنة.

وقد ساعدت ( شنايدر إلكتريك) المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على تحقيق أقل معدل استهلاك للطاقة عند 2.271 كيلو واط / متر مكعب، والذي تم الاعتراف به في غينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال استخدام التصميم الأمثل والهندسة الشاملة من أجل تحقيق أقل استهلاك للطاقة.

ومن المبادرات الأخرى الجديرة بالذكر، التحول إلى العمليات الرقمية. فقد اتخذت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تدابير وجهود مكثفة من أجل تحويل عملياتها العملاقة بين الساحل الغربي والشرقي إلى منصة رقمية كاملة. ومع هذه الرؤية الطموحة للمؤسسة، تتعاون شنايدر إلكتريك، وشركة أفيفا (AVEVA) مع شركة العبيكان للحلول الرقمية، من أجل تقديم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 التي ستدعم القطاع الصناعي في المملكة، حيث ستتعاون الشركات الثلاث لمساعدة المصانع في المملكة على المضي قدماً نحو مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دفع عجلة التحول الرقمي.

ويبلغ طول خطوط أنابيب المياه في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية حوالي 12000 كيلومتر، ولا تزال شبكة الأنابيب هذه تشهد توسعاً لضمان توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لكل مقيم على أرض المملكة. وتعزيزاً لهذه الجهود، تم إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه في المملكة بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه الهادفة إلى تحقيق طموحات وأهداف رؤية المملكة 2030. وتُعتبر شركة نقل وتقنيات المياه المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل المياه، وتخزينها في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى دفع الابتكار في مجال تقنية المياه والبحوث. ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك، لتبادل المعرفة في مختلف أنظمة نقل الكهرباء والمياه ، وتهدف إلى العمل على إعداد وتطوير كوادر سعودية قادرة على إدارة الأنظمة الكهربائية، والتشغيل الاقتصادي والتجاري للنظام الكهربائي في أنظمة نقل المياه بكفاءة عالية وتكلفة أقل.

بقلم: أُسيد فقيه

نائب رئيس وحدة الأتمتة الصناعية

شنايدر إلكتريك – السعودية