تثبيت أسعار البنزين يدعم الاقتصاد الوطني

جدة- ياسر بن يوسف

ثمن عدد من المتخصصين وأصحاب الأعمال والمواطنين التوجيه السامي الكريم ، بتثبيت أسعار البنزين عند سقف أسعار شهر يونيو 2021 ، وتحمل الدولة أي زيادة في الأسعار قد تطرأ لاحقاً. وأكدوا في تصريحات لـ”البلاد” أن هذا القرار سيخفف الأعباء المعيشية على المواطنين والمقيمين وينعش النشاط الاقتصادي على مستوى المملكة.

وقال رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي، إن القيادة الرشيدة تولي جل اهتمامها بالمواطنين والمقيمين في المملكة وتسعى جاهدة لتحسين الحياة المعيشية للجميع ودعم الحركة الاقتصادية وبالتالي دفع حركة التنمية خطوات إضافية إلى الأمام ، رغم ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية جراء وباء كورونا والتأثير السلبي لهذه الجائحة .

وفي ذات السياق قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة نحن كقطاع اعمال نثمن عالياً توجيه القيادة بتثبيت أسعار البنزين وندرك تماماً أن هذا التوجيه قد جاء انطلاقاً من حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي على مستوى المملكة، ولاشك أن هذا التوجيه يدل دلالة قاطعة على قرب القيادة من المواطن والمقيم من خلال حرصها على تخفيف الأعباء عليهم وهذا بالتالي يساهم في زيادة نشاط الحركة التجارية في المملكة بشكل أفضل ومستويات أعلى.

وأضاف: نحن في القطاع الخاص ندرك جيداً ايجابيات هذا التوجيه على الحياة المعيشية للمواطن والمقيم مثلما ندرك أيضاً مدى تقدير الدولة لهما عندما قدمت مصلحتهما بدعمها لأسعار البنزين وتثبيتها وسط هذه الجائحة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها معظم دول العالم.

من جانبه قال رجل الأعمال مسفر بن خيرالله لاشك إنها لفتة كريمة من القيادة الرشيدة، تعكس مدى اهتمامها بالمواطن والمقيم وسعيها الحثيث لتحسين معيشتهم وتخفيف الأعباء عنهم ، ونحن نقدر هذا الموقف غير المستغرب من القيادة التي عودتنا على الاهتمام بالمواطن وتوفير كل سبل الحياة المعيشية له بأقل التكاليف مقارنة بالدول الأخرى ذات الاقتصاد المشابه لاقتصاد المملكة .