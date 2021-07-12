آل الشيخ يدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج

جدة- ياسر بن يوسف

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه بالوزارة أمس، مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي، الذي تطلقه الوزارة في نسخته الأولى، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من وسائل الإعلام.

وأكد آل الشيخ أن إطلاق المشروع يتماشى مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تعنى بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية كي يؤدوا نسكهم وفق ما أراد الله ومتابعة للرسول الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم، مبيناً أن المشروع هو ثمرة من ثمرات الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للوزارة وبرامجها وأعمالها خدمة لدين الله ونشراً لمنهج الوسطية والاعتدال وتشرفاً بخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام .

وقدم الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ اللذين يقفان خلف كل منجز ونجاح ويدعمان ذلك بكل سخاء، لافتاً إلى أن خدمة الحجاج والمعتمرين والأماكن المقدسة هو وسام شرف تشرفت بها المملكة وولاة أمرها منذ عقود من الزمان ولله الحمد والمنه.