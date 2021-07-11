هل تبحث عن وظيفة ملائمة؟.. تيك توك يطرح أداة جديدة للمساعدة

البعض يبحث عن وظيفة ملائمة ويرتاد عدد من مواقع التوظيف على أمل العثور على ضالته.. وهنا كان لموقع تيك توك الشهير تدخل باختبار أداة جديدة.

الأداة تسمح للمستخدمين بإرسال سير ذاتية لعدد من الشركات بالفيديو.

وذلك من أجل التخفيف عن مستخدميه عبء البحث عن الوظيفة المناسبة، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، نتيجة انتشار فيروس كورونا، وإغلاق عدد كبير من الشركات فروعها.

وكشف التطبيق عن أداته الجديدة، والمعروفة باسم «TikTok Resumes».

وتهدف إلى إرسال المستخدمين السير الذاتية بالفيديو لأول مرة، كما أن البرنامج أو الأداة مصممة بشكل تجريبي.

وسجلت أكثر من 30 شركة حتى الآن، واستمرار التسجيل حتى موعد أقصاه 31 يوليو الجاري.

كيفية إرسال السير الذاتية؟

يجب على المستخدمين اتباع الثلاث خطوات التالية، وهي:

– إنشاء سيرة ذاتية بالفيديو.

– نشرها على «تيك توك» .

– إرسال هذا الفيديو إلى جهات التوظيف من خلال التطبيق.

ويوصي مقطع فيديو تعليمي للبرنامج التجريبي المتقدمين بعدم تضمين معلومات الاتصال الشخصية، مثل عنوان بريدهم الإلكتروني في الفيديو، الذي تتم مشاركته بشكل عام، بحسب موقع «ذا فيرج» التقني.

ما هي الوظائف المتاحة ؟

تتضمن بعض الوظائف المدرجة حاليًا إنشاء محتوى لـ«تيك توك»، ما يعني أن المزيد من العلامات التجارية تتبنى النظام الأساسي مع مطوري المحتوى المتمرسين بالفعل، على سبيل المثال، توظف شركة «Alo Yoga» مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الأداة الجديدة، وسيعمل على تطوير استراتيجية «TikTok» للعلامة التجارية ويتعاون مع المؤثرين، فيما يبحث الآخرون عن مضيفين ومنتجي فيديو يمتدون عبر منصات متعددة.