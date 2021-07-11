القطاعات الحكومية تكمل استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المرمة – احمد الاحمدي

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحح المركزية وسمو نائبه الامير بدر بن سلطان فقد استكملت القطاعات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج كافة استعداداتها لموسم الحح الاستثنائي لهذا العام..

وتشرف وزارة الحج والعمرة اشرافا مباشرا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن اعمال الحح والحجاج بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث يعمل الجميع في منظومة واحدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وعملت الوزارة تطبيقات الكترونية ومبادرات متنوعة وخدمات منها احداث ٥ بوابات لحجاج الداخل من مواطنين ومقيمين بمداخل مكة الخمسة لتقوم حافلات نقل الححاج بالتواجد هناك اعتبارا من السابع من شهر ذي الحجة لنقل الححاج مباشرة من هذه البوابات الى المسجد الحرام لاداء طواف القدوم ومن ثم نقلهم لمناطق المشاعر المقدسة ذهابا وايابا لاستكمال مناسك حجهم وسوف تبلغ عدد رحلات نقل الححاج للمشاعر طوال الحح ٣٣ الف رحلة.

وفي امانة العاصمة المقدسة قال المهندس محمد عبد الله القويحص ان الامانة حددت عدة مسارات لحجاج بيت الله الحرام المشاة من مكة الى مناطق المشاعر المقدسة ذهابا وايابا روعي فيها التباعد الا جتماعي و بروتوكولات السلامة من وباء كورونا واضاف المهندس القويحص ان هناك طرقا في مكة المكرمة تم تحديدها ايضا وتجهيزها لسير الححاج المشاة من رصف وانارة وتنظيف. وقال القويحص ان الاجراءات الاحترازية التي ستطبق خلال هذا الموسم الاستثنائي حددت ٢٠ حاجا في الحافلة الواحدة ليصل عدد الحافلات المستخدمة خلال حج هذا العام اكثر من ٣٣ الف حافلة نظرا للتباعد والاشتراطات الصحية.

وفي رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي قال الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز السديس بدات الرئاسة في استعداداتها مبكرا لاستقبال الخجاج وتفويجهم للمسجد الحرام وفق اجراءات احترازية واشتراطات صحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الامنية وقال فضيلته ان الحرمين على اتم استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تجنيد ١٠ الاف فرد لخدمتهم اضافة لــ ٥ الاف فرد لاعمال التعقيم على مدار الساعة.

وقال الدكتور وائل حمزة مطير مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ان جميع مستشفيات مكة ومراكزها الصحية بما فيها مراكز المسجد الحرام جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة اضافة الى الخدمات الصحية في مناطق المشاعر المقدسة حيث توجد مستشفيات موسمية ومراكز صحية منتشرة في ارجاء مناطق المشاعر المقدسة منذ وقت مبكر لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن طيلة تواجدهم في مناطق المشاعر المقدسة.

وفرت شركة المياه الوطنية المياه بكميات كبيرة بمكة ومناطق المشاعر المقدسة بالتعاون والتنسيق مغ مؤسسة المياه المحلاة لزيادة ضخ المياه الواردة من محطات تحلية المياه بالشعيبة التي تستقبلها خزانات المياه التخزينية والتشغيلية بمكة والمشاعر بواسطة شبكات المياه، كما تقوم الشركة بتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي بواسطة انظمة الكترونية تعرف مكان انقطاعات المياه او طفح الصرف الصحي واستقبال البلاعات وتسديدها فورا بواسطة الفرق الميدانية٠ كما تعرف مقدار نقص منسوب المياه في الخزانات التشغيلية.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاسلامية للبحث العلمي والمطبوعات ان وزارته هيأت مساجد المشاعر المقدسة بكافة خدماتها منذ وقت مبكر كما وضعت الوزارة شاشات توغوية وارشادية وتحتوي كتبا الكترونية عن صفة اداء مناسك الحج واخرى تعريفية بالاسلام لتحميلها على الاجهزة الذكية بعدد ٤٥ لغة عالمية وقال ان الوزارة حرصت على تكثيف الرسائل الدعوية التي تسهم في ايصال المعلومات.