الصقري مندوبا دائما للمملكة بمنظمة الطيران المدني الدولي

جدة- ياسر بن يوسف

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على تعيين الدكتور بدر بن صالح بن حمد الصقري ليكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بكندا. ويسهم مكتب المندوب الدائم في أعمال الإيكاو بشكل فعّال ويعمل على تنسيق الجهود لتعزيز مكانة المملكة التي تتبوأها في المنظمات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في صناعة القرار الدولي في مجال الطيران المدني.

ويأتي التعيين إيماناً بالكفاءات الوطنية المؤهلة التي تعمل في المنظمات الدولية، علاوة على مشاركة الخبرات الوطنية في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي الدولي وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الطيران المدني.

يذكر أن المملكة فازت بمقعدها في مجلس المنظمة البالغ (36) مقعداً في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات منذ العام 1986م وحتى الآن؛ ما يعكس المكانة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن كانت عضواً مراقباً في المجلس منذ العام 1980م.