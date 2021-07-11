الصحة : الجرعة الثانية تعطي مناعة أكبر

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد-19) يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتة النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوماً، ولاتفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وأعلنت الوزارة، أمس،عن تسجيل (1177) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات 500083 حالة منها 10895 حالة نشطة و1395 حالة حرجة.

كما تم تسجيل (1516) حالة تعاف ليصبح إجمالي الحالات المتعافية (481,225) حالة. وتسجيل (16) حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 7963 حالة وفاة.