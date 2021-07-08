شيريهان تعود للمسرح عبر «كوكو شانيل»

جدة ـ خالد بن مرضاح

بعد غياب دام 20 عاما عن بلوتوهات السينما والمسرح تعود الفنانة شريهان إلى الأضواء مرة اخرى عبر مسرحية “كوكو شانيل”. وتعد هذه الدراما أول عمل فني لشيريهان بعد انقطاعها وتقدم شيريهان خلال المسرحية شخصية “كوكو شانيل”، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي “كوكو شانيل” يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه وهي من انتاج أحدى شركات الانتاج الفني في مصر ومن تأليف مدحت العدل .كشفت منصة “شاهد” وسيتم عرض المسرحية اعتبارا من يوم 20 يوليو الجاري وخلال المسرحية تشد شيريهان بأغنية خلال العرض. يذكر أن آخر ظهور مسرحي للفنانة شيريهان كان في مسرحية “شارع محمد علي” أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت شيريهان بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها، ومن أشهر اعمالها “سك على بناتك وعشان خاطر عيونك والاطوق والاسورة وخلي بالك من عقلك ودمي ودموعي وابتسامتي” فضلا عن فوازير رمضان والتي شكلت شخصيتها وقدمتها لعدة سنوات.