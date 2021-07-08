بيتي مارتينيز: أحب الحياة في السعودية وسأكمل مع العالمي

جدة – هلال سلمان

عبر الأرجنتيني بيتي مارتينيز نجم نادي النصر عن إعجابه بالحياة في المملكة العربية السعودية، وقال: “إنها بلد جميل، ومنفتح على العالم. نحن نعيش حياة رائعة هنا وعائلتي سعيدة جدا. الناس لديهم دينهم وأغلبهم متمسكون بتعاليمه، لكن نحن نعيش بأمان وراحة، وأستطيع أن أمارس حياتي وأنشطتي اليومية بكل حرية وأمان”.

وفي حواره الذي نشرته صحيفة (أوليه) الأرجنتينية أكد مارتينيز أنه يسعى بكل قوة لأن يكمل عقده مع نادي النصر، ويعود بشكل أقوى، معترفا أن اللعب في الدوري السعودي قد يكون سببا في استبعاده عن المنتخب الأرجنتيني نظرا لقناعات فنية لدى الجهاز الفني لمنتخب بلاده، لكنه شدد على ضرورة إكمال مهمته مع النصر وخطف الإعجاب من جديد.

وأضاف: “لا زلت شابا ويمكنني أن التحق بصفوف المنتخب في المستقبل، الأهم أن أواصل العمل بكل قوة، وأنا واثق من عودتي لارتداء قميص (ألبيسيليتسي) مجددا”.

واستدعى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني نجم النصر عام 2018 لمباراتين وديتين، وسجل مارتينيز أول أهدافه الدولية من ركلة جزاء في مرمى منتخب غواتيمالا في سبتمبر 2018، ثم استدعاه مجددا عام 2019 في لقاء ودي أمام فنزويلا، وأدت الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي إلى ابتعاده عن أغلب مباريات النصر في الدور الثاني، لكنه تعافي من تلك الإصابة وبات جاهزا للعودة بكل قوة.