التعاون وأبها يسعيان لضم البريكان

جدة- البلاد

تواصل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى تدعيم صفوفها بعددٍ من الصفقات القوية؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2021 – 2022. وقد تلقت إدارة النصر عرضين من ناديي التعاون وأبها؛ للحصول على خدمات المهاجم فراس البريكان.

وأوضحت تقارير أن التعاون وأبها يرغبان في التعاقد مع فراس البريكان، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأن الإدارة التعاونية عرضت على نظيرتها في نادي النصر مليون ريال. مقابل استعارة البريكان لموسم واحد، على أن يكون تفعيل بند أحقية الشراء بمبلغ أربعة ملايين ريال، لكنَّ إدارة النصر رفضت العرض لضعفه ماديًّا. وخلال الموسم المنصرم ظهر البريكان بمستويات طيبة مع العالمي، حيث شارك في 14 مباراة بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تسجيل هدفين.