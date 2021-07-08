استشاري يوضح أضرار ومضاعفات ثقب الأذن

جدة ـ البلاد

أوضح استشاري طب وجراحة الجلد الدكتور ظافر آل حافظ، الأضرار والمضاعفات المترتبة على ثقب غضروف الأذن، وما هي الجدرة التي قد تصيب الأذن نتيجة هذا الثقب.

وقال الدكتور حافظ إن الجدرة هي التئام للجرح بطريقة مبالغ فيها خارج الجسم بسبب فرط نمو النسيج الحبيبي، فيترتب على ذلك ظهور نتوء أو بروز مصاحبة بأعراض مثل الحكة والألم.

ولفت إلى أن المرأة من الممكن أن تأخذ حذرها من الجدرة قبل ثقب الأذن، إذا علمت أن جسمها يلتئم بطريقة مبالغ فيها ويظهر ذلك عند التئام حب الشباب في الظهر، والتاريخ العائلي أيضاً.

ونصح بضرورة إزالة الإكسسوار الموضوع في ثقب الأذن ومراجعة الطبيب المختص إذا نتج عنه التهاب أو احمرار أو تورم أو تكون صديد.