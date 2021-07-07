500 مليار ريال استثمارات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية

الرياض – البلاد

تمثل “الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” وأبعادها التنموية والاقتصادية والخدمية الطموحة ، انطلاقة عملية طموحة نحو استثمار موقع المملكة المتميز بين ثلاث قارات ، وتعزيز مكانتها كمحور دولي رئيسي في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أثمر – ولله الحمد – عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي ستفتح المجال واسعًا أمام تطور تنموي كبير، ترسّخ من خلاله المملكة موقعها كمركز لوجستي عالمي، يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة لسمو ولي العهد -حفظه الله- فمن خلال رئاسة سموه للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية؛ حدد لنا المسار، ورفع سقف الطموح، وتابع أدق التفاصيل، كي تخرج الإستراتيجية كما يليق بمستقبل بلدنا المشرق إن شاء الله”.

وبأرقام طموحة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية كشف المهندس صالح الجاسر ، إن مجمل الاستثمارات في الاستراتيجية الجديدة يبلغ أكثر من 500 مليار ريال، وتستهدف الوصول بمشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % ، مؤكدا أن المواطن هو محور وهدف الاستراتيجية ، التي تم إطلاقها أخيرا، وذلك من خلال توليد وظائف جاذبة بشكل مباشر وغير مباشر، وجودة وسلامة النقل، وإتاحة خيارات أكبر للتنقل محليا وعالميا، وتبني أحدث أنماط التنقل وتحسين تجربة المستفيدين.