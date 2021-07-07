هل تعرقل اضطرابات النوم لدى أطفال التوحد نمو الدماغ ؟

يعتبر النوم من أهم العوامل التي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ علي الصحة النفسية والجسدية لدي الإنسان، وهنا نتساءل هل للنوم علاقة بالتوحد، وهل له علاقة بمشاكل أخري ؟.

وتجيب على هذا السؤال خبيرة علاج التوحد وتأخر الكلام منار محمود، قائلة: تلعب مشكلات النوم لدي الأطفال دوراً ليس فقط بالإصابة بطيف من أطياف التوحد ولكن تؤثر علي مسار نمو بيولوجي لأجزاء معينة في المخ وهي “hippocampus”.

وهذا الجزء المعقد من الدماغ المسمى بالحصين يلعب دورا أساسياً في التعلم والذاكرة، ونجد أن الأطفال الذين تم تشخيصهم بالتوحد عانوا جميعا من اضطرابات النوم وبعض المشاكل مثل: