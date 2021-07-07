نهب حوثي للبنوك الحكومية وفرار من البيضاء

عدن – وكالات

تمكنت قوات الشرعية اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية من استكمال تحرير وتأمين مواقع استراتيجية لقطع أيدي الميليشيا الإرهابية في محافظة البيضاء .

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل التقدم في المحور الشرقي وتحرر مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة ضمن الحدود الإدارية لمركز محافظة البيضاء، حيث استكملوا تحرير وتأمين مثلث وجبل الجماجم الاستراتيجي من المليشيات الحوثية الإيرانية وكذا تحرير جبلي العلي والسَلَم في مديرية ذي ناعم .

من جهة ثانية كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن عمليات نهب واسعة تقوم بها ميليشيا الحوثي للبنوك الحكومية في مدينة البيضاء، على وقع تقدم ميداني متسارع لقوات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية باتجاه المدينة.

وقال إن الميليشيا الارهابية المدعومة من إيران تقوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني “البنوك الحكومية” والمكاتب التنفيذية والايرادية في مدينة البيضاء “العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء”، على متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة ، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع ، بالتزامن مع ضغوط وتهديدات تمارسها ميليشيا الحوثي على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضغة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة.