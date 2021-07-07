ميسي بعد التأهل لنهائي كوبا أمريكا: لنذهب للمجد

جدة- البلاد

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. عن سعادته وفخره بعد تخطى منتخب بلاده نظيره كولومبيا. بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 2. ليصعد إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

ميسي نشر صور مشاركته الاحتفال مع زملائه لاعبي التانجو. بعد التأهل للنهائي. قائلا: “فخور وسعيد بالانتماء لهذه المجموعة. لقد تم تحقيق هدف آخر. الحمد لله على استمرار إعطائي هذه اللحظات. لنذهب للمجد”.

وكان منتخب الأرجنتين قد حسم التأهل لنهائي كوبا أمريكا 2021. بعد تخطيه نظيره منتخب كولومبيا بركلات الترجيح 3 – 2. بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1. التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، على ملعب “نيلتون سانتوس الأولمبي”. ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة. التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 11 يوليو الجاري.

وتاريخيا، نجح المنتخب الأرجنتيني فى الوصول إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا. للمرة 29 فى تاريخه. حيث حصد اللقب فى 14 مرة. وحصل مثلهم على لقب الوصافة.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره المنتخب البرازيلى. فى المباراة النهائية المقرر لها فى الثانية من فجر يوم الأحد المقبل. على ملعب ” ماراكانا”.