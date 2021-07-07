المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فطيرة اللحم بالجبنة بالخطوات المصورة

نيفين عباسaccess_time28 / ذو القعدة / 1442 هـ       7 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة فطيرة مميزة مع مزيج من النكهات الرائعة للحم المدخن والجبن مع صلصة البشاميل

المقادير اللازمة
2 قطعة من عجين الباف باستري
لحم مدخن شرائح
جبن شرائح
صفار بيض؛ سمسم

لصلصة البشاميل
3 ملاعق كبيرة دقيق
3 ملاعق كبيرة زبدة
500 مل من الحليب
ملح
فلفل
جوزة الطيب

طريقة العمل

نبدأ بتحضير صلصة البشاميل
نضع الزبدة في قدر وعندما تذوب نضيف الدقيق ويقلب الخليط
نقوم بطهيه لبضع دقائق ثم نضيف الحليب ونطهو مع التحريك باستمرار حتى لا تلتصق بقاع القدر
نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب حسب الرغبة ونستمر في طهي البشاميل وتقليبه لبضع دقائق على نار خفيفة حتى يبدأ في الغليان ويتكاثف
تترك لتبرد
تفرد قطعة من رقائق العجين وتوضع علي صينية بها ورق خبز
تسكب قليل من صلصة البشاميل على سطح عجين الفطيرة وتفرد مع الحرص على عدم الوصول إلى الأطراف


على البشاميل نضع شرائح الجبن وبعض شرائح اللحم المدخن
ثم تفرد لفة العجين الثانية ونضعها فوق الحشوة
نغلق الحواف بإحكام لمنع الحشو من الخروج
ثم نقوم بطلاء الفطيرة بصفار البيض وترش بالسمسم


نقوم بوخز السطح قليلاً بالشوكة حتى لا تنتفخ العجين عند الخبز
توضع بفرن مسخن مسبقًا 180 درجة مئوية
تخبز لمدة 25-30 دقيقة أو حتي تصبح ذهبية اللون


نخرج فطيرة الفطيرة من الفرن ونتركها تبرد قليلاً
ثم تقطع وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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