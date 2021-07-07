طريقة عمل فطيرة اللحم بالجبنة بالخطوات المصورة

وصفة فطيرة مميزة مع مزيج من النكهات الرائعة للحم المدخن والجبن مع صلصة البشاميل

نبدأ بتحضير صلصة البشاميل

نضع الزبدة في قدر وعندما تذوب نضيف الدقيق ويقلب الخليط

نقوم بطهيه لبضع دقائق ثم نضيف الحليب ونطهو مع التحريك باستمرار حتى لا تلتصق بقاع القدر

نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب حسب الرغبة ونستمر في طهي البشاميل وتقليبه لبضع دقائق على نار خفيفة حتى يبدأ في الغليان ويتكاثف

تترك لتبرد

تفرد قطعة من رقائق العجين وتوضع علي صينية بها ورق خبز

تسكب قليل من صلصة البشاميل على سطح عجين الفطيرة وتفرد مع الحرص على عدم الوصول إلى الأطراف