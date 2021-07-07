طريقة عمل فطيرة اللحم بالجبنة بالخطوات المصورة

وصفة فطيرة مميزة مع مزيج من النكهات الرائعة للحم المدخن والجبن مع صلصة البشاميل
المقادير اللازمة 2 قطعة من عجين الباف باستري لحم مدخن شرائح جبن شرائح صفار بيض؛ سمسم
لصلصة البشاميل 3 ملاعق كبيرة دقيق 3 ملاعق كبيرة زبدة 500 مل من الحليب ملح فلفل جوزة الطيب
طريقة العمل
نبدأ بتحضير صلصة البشاميل نضع الزبدة في قدر وعندما تذوب نضيف الدقيق ويقلب الخليط نقوم بطهيه لبضع دقائق ثم نضيف الحليب ونطهو مع التحريك باستمرار حتى لا تلتصق بقاع القدر نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب حسب الرغبة ونستمر في طهي البشاميل وتقليبه لبضع دقائق على نار خفيفة حتى يبدأ في الغليان ويتكاثف تترك لتبرد تفرد قطعة من رقائق العجين وتوضع علي صينية بها ورق خبز تسكب قليل من صلصة البشاميل على سطح عجين الفطيرة وتفرد مع الحرص على عدم الوصول إلى الأطراف
على البشاميل نضع شرائح الجبن وبعض شرائح اللحم المدخن ثم تفرد لفة العجين الثانية ونضعها فوق الحشوة نغلق الحواف بإحكام لمنع الحشو من الخروج ثم نقوم بطلاء الفطيرة بصفار البيض وترش بالسمسم
نقوم بوخز السطح قليلاً بالشوكة حتى لا تنتفخ العجين عند الخبز توضع بفرن مسخن مسبقًا 180 درجة مئوية تخبز لمدة 25-30 دقيقة أو حتي تصبح ذهبية اللون
نخرج فطيرة الفطيرة من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقطع وتقدم