طريقة عمل تشيز كيك القهوة

لمحبي القهوة مع النكهة الكريمية للتشيز كيك بالتأكيد تلك الوصفة هي المطلوبة
المقادير اللازمة
للقاعدة 80 غرام بسكويت 30 جرام زبدة
للتشيز كيك 2 بيضة حجم كبير 300 جرام جبنة كريمية 200 مل كريمة 130 جرام من سكر 50 مل قهوة
لجاناش الشوكولاته والقهوة 100 مل كريمة 100 جرام شوكولاتة داكنة ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان
طريقة العمل
يطحن البسكويت وتضاف له الزبدة بعد ان تذوب ثم يفرد في قالب تشيز كيك يغلف القالب من الخارج بورق الألمونيوم يوضع البسكويت في فرن مسخن مسبقاً بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 8-10 دقائق يخفق البيض مع السكر أضيفي الجبن والكريمة والقهوة واخفقي يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد ثم تسكب كريمة الجبن والقهوة فوقه يوضع القالب داخل صينية بها ماء للخبز في حمام مائي تخبز التشيز كيك لمدة ساعة و 20 دقيقة علي حرارة 160 درجة مئوية يغلق الفرن وتترك لتبرد بالداخل تماماً توضع في الثلاجة لمدة ساعتين بعدها حتي تبرد وتتماسك تماماً في تلك الأثناء تقطع الشوكولاتة وتسخن الكريمة على نار خفيفة حتى تغلي تذوب في الكريمة ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان وعندما تغلي الكريمة نسكب الشوكولاتة المقطعة وننتظر بضع دقائق حتى تذوب الشوكولاتة وتقلب يوضع الجاناش اعلي التشيز كيك ثم تقدم باردة