طريقة عمل تشيز كيك القهوة

لمحبي القهوة مع النكهة الكريمية للتشيز كيك بالتأكيد تلك الوصفة هي المطلوبة

ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان

يطحن البسكويت وتضاف له الزبدة بعد ان تذوب

ثم يفرد في قالب تشيز كيك

يغلف القالب من الخارج بورق الألمونيوم

يوضع البسكويت في فرن مسخن مسبقاً بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 8-10 دقائق

يخفق البيض مع السكر

أضيفي الجبن والكريمة والقهوة واخفقي

يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد ثم تسكب كريمة الجبن والقهوة فوقه

يوضع القالب داخل صينية بها ماء للخبز في حمام مائي

تخبز التشيز كيك لمدة ساعة و 20 دقيقة علي حرارة 160 درجة مئوية

يغلق الفرن وتترك لتبرد بالداخل تماماً

توضع في الثلاجة لمدة ساعتين بعدها حتي تبرد وتتماسك تماماً

في تلك الأثناء تقطع الشوكولاتة وتسخن الكريمة على نار خفيفة حتى تغلي

تذوب في الكريمة ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان وعندما تغلي الكريمة نسكب الشوكولاتة المقطعة وننتظر بضع دقائق حتى تذوب الشوكولاتة وتقلب

يوضع الجاناش اعلي التشيز كيك

ثم تقدم باردة