شركة كونامي اليابانية تفسخ عقد غريزمان.. ما القصّة ؟

فسخت شركة كونامي اليابانية عقدها المُبرم مع لاعب برشلونة أنطوان غريزمان بسبب مقطع فيديو مُسرّب يسخر خلاله من الجنس الآسيوي.

وقالت الشركة الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية اليوم الأربعاء في بيان رسمي إنه على ضوء الأحداث الأخيرة تقرر إلغاء عقد اللاعب.

غريزمان البالغ من العمر 30 عامًا كان قد أبرم عقدًا الشهر الماضي مع كونامي ليكون سفيرًا لسلسلة الرسوم المتحركة “Yu-Gi-Oh”.

❰𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗶𝗲𝘇𝗺𝗮𝗻𝗻 𝗜𝘀 𝗢𝘂𝘁!❱

In light of recent events KONAMI have decided to cancel the contract with Antoine Griezmann as their Yu-Gi-Oh! contents ambassador. The full story: https://t.co/N4I9HYrShM#遊戯王 #YuGiOh #유희왕 pic.twitter.com/FwOFqF6hlA — YuGiOh News (@YuGiOhNewsTCG) July 7, 2021

كونامي أوضحت في البيان أنها ستتواصل مع إدارة برشلونة لطلب مزيد من الإيضاحات حول الأمر، كون الشركة اليابانية أحد رعاة فريق البارسا.

وظهر غريزمان مع زميله في برشلونة عثمان ديمبيلي في مقطع فيديو تم تسريبه مؤخّرًا يعود إلى عام 2019 يسخرون خلاله من عمّال يابانيين.

وقال ديمبيلي ساخرًا إلى غريزمان: “كل هذه الوجوه القبيحة من أجل أن تستطيع لعب لعبة ‘PES’ ألا يشعرك هذا بالخجل؟”.

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🗣️ | Rakuten's CEO the racist comments made by Griezmann and Dembélé. "As Rakuten has endorsed Barça's philosophy and sponsored the club, such statements are unacceptable under any circumstances and we will formally protest against the club and want to know its point of view." pic.twitter.com/vFOigbwwx1 — La Senyera (@LaSenyera) July 6, 2021



شركة “راكوتين” اليابانية وهي الراعي الرسمي لفريق برشلونة، احتجت أيضًا عبر مدير التنفيذي السيد هيروشي ميكيتاني.

وقالت راكوتين في بيان رسمي الثلاثاء: “هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي بند سنقدم احتجاج للنادي لمعرفة وجهة نظره”.

أما غريزمان وديمبيلي فقد قدّما اعتذارات رسمية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

فكتب ديمبيلي: “لم نقصد أشخاصًا بعينهم، لكننا نعلم أنه قد يكون تسبب في جرح البعض، لذلك أتقدم باعتذاري الشديد”.

وكتب غريزمان: “دائمًا أرفض العنصرية، وأرفض كذلك كل الاتهامات الموجّهة ضدي، اعتذر لأصدقائي اليابانيين إن شعروا بالإهانة”.

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

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