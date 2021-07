شركة كونامي اليابانية تفسخ عقد غريزمان.. ما القصّة ؟

فسخت شركة كونامي اليابانية عقدها المُبرم مع لاعب برشلونة أنطوان غريزمان بسبب مقطع فيديو مُسرّب يسخر خلاله من الجنس الآسيوي.

وقالت الشركة الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية اليوم الأربعاء في بيان رسمي إنه على ضوء الأحداث الأخيرة تقرر إلغاء عقد اللاعب.

غريزمان البالغ من العمر 30 عامًا كان قد أبرم عقدًا الشهر الماضي مع كونامي ليكون سفيرًا لسلسلة الرسوم المتحركة “Yu-Gi-Oh”.

❰𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗶𝗲𝘇𝗺𝗮𝗻𝗻 𝗜𝘀 𝗢𝘂𝘁!❱ In light of recent events KONAMI have decided to cancel the contract with Antoine Griezmann as their Yu-Gi-Oh! contents ambassador.

كونامي أوضحت في البيان أنها ستتواصل مع إدارة برشلونة لطلب مزيد من الإيضاحات حول الأمر، كون الشركة اليابانية أحد رعاة فريق البارسا.

وظهر غريزمان مع زميله في برشلونة عثمان ديمبيلي في مقطع فيديو تم تسريبه مؤخّرًا يعود إلى عام 2019 يسخرون خلاله من عمّال يابانيين.

وقال ديمبيلي ساخرًا إلى غريزمان: “كل هذه الوجوه القبيحة من أجل أن تستطيع لعب لعبة ‘PES’ ألا يشعرك هذا بالخجل؟”.

تابع أيضًا في أخبار الرياضة..



رونالدو يتصدّر قائمة أغلى المشاهير في منصّة انستغرام

رسميًا: المغربي أشرف حكيمي لاعبًا لباريس سان جيرمان

أزمة بين برشلونة وشركة راكوتين الراعية بسبب العنصرية!

أسطورة فرنسا يدعو مبابي لمغادرة باريس سان جيرمان

🗣️ | Rakuten's CEO the racist comments made by Griezmann and Dembélé. "As Rakuten has endorsed Barça's philosophy and sponsored the club, such statements are unacceptable under any circumstances and we will formally protest against the club and want to know its point of view." pic.twitter.com/vFOigbwwx1

— La Senyera (@LaSenyera) July 6, 2021