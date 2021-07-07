الرياضة

شركة كونامي اليابانية تفسخ عقد غريزمان.. ما القصّة ؟

محمد ابو الوفاaccess_time28 / ذو القعدة / 1442 هـ       7 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
كونامي - غريزمان

فسخت شركة كونامي اليابانية عقدها المُبرم مع لاعب برشلونة أنطوان غريزمان بسبب مقطع فيديو مُسرّب يسخر خلاله من الجنس الآسيوي.

 

وقالت الشركة الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية اليوم الأربعاء في بيان رسمي إنه على ضوء الأحداث الأخيرة تقرر إلغاء عقد اللاعب.

 

غريزمان البالغ من العمر 30 عامًا كان قد أبرم عقدًا الشهر الماضي مع كونامي ليكون سفيرًا لسلسلة الرسوم المتحركة “Yu-Gi-Oh”.

 

 

كونامي أوضحت في البيان أنها ستتواصل مع إدارة برشلونة لطلب مزيد من الإيضاحات حول الأمر، كون الشركة اليابانية أحد رعاة فريق البارسا.

 

وظهر غريزمان مع زميله في برشلونة عثمان ديمبيلي في مقطع فيديو تم تسريبه مؤخّرًا يعود إلى عام 2019 يسخرون خلاله من عمّال يابانيين.

 

وقال ديمبيلي ساخرًا إلى غريزمان: “كل هذه الوجوه القبيحة من أجل أن تستطيع لعب لعبة ‘PES’ ألا يشعرك هذا بالخجل؟”.

 

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شركة “راكوتين” اليابانية وهي الراعي الرسمي لفريق برشلونة، احتجت أيضًا عبر مدير التنفيذي السيد هيروشي ميكيتاني.

 

وقالت راكوتين في بيان رسمي الثلاثاء: “هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي بند سنقدم احتجاج للنادي لمعرفة وجهة نظره”.

 

أما غريزمان وديمبيلي فقد قدّما اعتذارات رسمية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

 

فكتب ديمبيلي: “لم نقصد أشخاصًا بعينهم، لكننا نعلم أنه قد يكون تسبب في جرح البعض، لذلك أتقدم باعتذاري الشديد”.

 

وكتب غريزمان: “دائمًا أرفض العنصرية، وأرفض كذلك كل الاتهامات الموجّهة ضدي، اعتذر لأصدقائي اليابانيين إن شعروا بالإهانة”.

 

 

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