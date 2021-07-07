النفط يقترب من 80 دولاراً

لندن – وكالات

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها، ليبلغ خام برنت 77.78 دولار للبرميل وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2018 ، فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.91 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وبلغ النفط هذا المستوى من الارتفاع بعد تأجيل محادثات مجموعة (أوبك +) دون الاتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات.

وتتلقى أسعار النفط الخام دعما قويا من انتعاش الطلب في موسم القيادة الصيفي، ومن اتساع نطاق توزيع اللقاحات، وتراجع المخزونات النفطية الأمريكية.

تأجل اجتماع “أوبك+” الاثنين بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج المجموعة ولم يتم تحديد موعد آخر. وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” في بيان، إنه بعد التشاور تم إلغاء الاجتماع الوزاري الـ18 لمجموعة “أوبك بلس”، وسيتم تحديد موعد الاجتماع المقبل لاحقا.

وقالت مصادر في المجموعة الموسعة إن الاتفاق الحالي مستمر كما هو ، فيما قال خبراء ومتخصصون أن تحالف الدول المنتجة “أوبك بلس” عودت السوق على تجاوز أي صعوبات وعقبات من أجل الحفاظ على الوحدة والرؤية المشتركة لتطورات السوق ، وتوقعوا أن يستمر ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 80 دولارا ، في إطار ارتفاعات الطلب وفق مؤشرات قوية على تسارع التعافي الاقتصادي وعودة حركة السفر في كثير من الدول.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة قد دعا في تصريح إلى ضرورة تحقيق توازن بين اتخاذ إجراءات تتعامل مع وضع السوق الآن، والإمساك بزمام الأمور ، مشيرا إلى البحث حول طريقة توازن بين مصالح المنتجين والدول المستهلكة واستقرار السوق بوجه عام لا سيما في وقت الشح المتوقع نظرا لانخفاض المخزونات.