النجمة الإنجليزية ديفيز: قولف السعودية أحدث “تغييرا كبيرا” في استدامة رياضة السيدات

جدة- خالد مرضاح

أعربت نجمة القولف الإنجليزية الشهيرة دامي-لورا ديفيز. عن أملها بأن تسهم النسخة الافتتاحية من بطولة سلسلة فرق أرامكو السعودية للقولف. التي تنطلق في العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الجاري. بإحداث نقلة نوعية في الجولة الأوروبية للسيدات.

وقالت ديفيز التي تعد من أصحاب الخبرة الطويلة في القولف: “يسهم الفكر المبتكر الذي تتمتع به الجهات الراعية للبطولات في دفع رياضتنا. وتعزيز تطورها. حيث تقدم أرامكو السعودية خدمة كبيرة لنا. ولرياضة القولف النسائية”.

وتابعت قائلة: “تساعد الجهود المبذولة في هذه البطولة على دفع جميع الجهات الراعية الأخرى. إلى زيادة مساهماتها، وإدراك عدم قدرتها على حشد 108 لاعبات محترفات. ضمن بطولة تبلغ قيمة جوائزها 200 ألف يورو فقط. وأدرك أننا نمر حالياً بظروف استثنائية صعبة. ولكن لا يمكن تقديم بطولات مهمة إذا كان تمويل جوائزها ضعيفاً. ولا يعني ذلك بأننا نطلب مع كل جهة راعية تقديم جوائز بقيمة مليون يورو أو مليون دولار أمريكي. كما فعلت أرامكو السعودية. ولكن ذلك يشجع الجهات الراعية الأخرى التي تقوم بعمل رائع في هذا المجال”.

وأضافت ديفيز الفائزة بأربع بطولات رئيسة: “يجب توفير حلول قابلة للتطبيق بالنسبة للجهات الراعية الأخرى. تتيح لها إمكانية رعاية بطولات تلائم قدراتها. وتكون مناسبة بالنسبة للاعبات على حد سواء. وقد يحفز هذا الجهات الراعية الأخرى. على الاقتداء بشركة أرامكو السعودية في هذا المجال”.

السرور يرحب

وقوبلت تصريحات ديفيز بترحيب كبير من قبل ماجد السرور. الرئيس التنفيذي ل قولف السعودية . الذي أشار إلى أن انطلاق بطولة سلسلة فرق أرامكو السعودية للقولف في لندن. يمثل خطوة مهمة في دعم الرياضة النسائية.

وقال السرور: “يسعدنا أن نسمع هذه التصريحات من ديفيز. وتعد قولف السعودية من الجهات الرائدة في دعم الرياضة النسائية. ونأمل بأن يسهم الدعم الذي نقدمه لفعاليات بطولة سلسلة فرق أرامكو السعودية. بإحداث تغيير كبير في استدامة رياضة القولف النسائية. بما يتماشى مع الجهود الرامية لتطوير الرياضات النسائية في المملكة. ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وأضاف السرور: “كما هو الحال في جميع الرياضات العالمية الأخرى. لا تحظى رياضة القولف النسائية بالمساواة مع نسختها المخصصة للرجال. من ناحيتي الجوائز المالية والحضور المؤثر. ونأمل بأن يسهم التزام أرامكو المستمر بدعم رياضة القولف. على مدى الأعوام القليلة القادمة. في توفير حافز للجهات الراعية العالمية الأخرى. ودفعها للاستثمار في الرياضة وتغيير هذه الصورة النمطية.

ونعتقد بأن هذه البطولة. يمكن أن تصبح من أهم الفعاليات المشوقة. والمبتكرة في عالم الرياضة النسائية اليوم. إذ نعمل على استقطاب نخبة من ألمع الأسماء في رياضة القولف النسائية. وإحداث نقلة نوعية في هذه الرياضة على المستوى العالمي. من خلال اتباع أسلوب الرياضات الأمريكية في اختيار اللاعبات. ونحن نسعى دائماً للابتكار وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة”.

واختتم السرور حديثه بالقول: “كلما ازدادت التغطية الإعلامية للرياضة النسائية. كان ذلك أفضل. ويسعدنا أن يتم بث فعاليات بطولة سلسلة فرق أرامكو السعودية. في 60 دولة خلال الأشهر القليلة القادمة”.

مما هو جدير بالذكر ان البطولة ستقام بين يومي 8-10 يوليو الحالي. في نادي سينتوريون للقولف. بمشاركة نخبة من ألمع الأسماء النسائية في رياضة القولف. للمنافسة على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي. وتعد بطولة سلسلة فرق أرامكو السعودية. سلسلة جولات قولف عالمية مبتكرة. تقودها قولف السعودية، وتشهد جولتها الافتتاحية مشاركة مجموعة واسعة من اللاعبات. للمنافسة على جوائز بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي. تتوزع على أربع جولات تقام في مختلف أنحاء العالم.

وستشارك أكثر من 100 لاعبة من الجولة الأوروبية للسيدات. في كل من جولات البطولة ضمن فرق مكونة من أربع لاعبات. ثلاثة منهن محترفات وواحدة من الهواة. وتعد هذه السلسلة. التي تنظمها أرامكو السعودية الفعالية الوحيدة في عالم القولف. التي تتيح للاعبات من الهواة إمكانية المشاركة في تحديد النتائج النهائية.

وأصبحت أرامكو السعودية اليوم. من أهم داعمي الجولة الأوروبية للسيدات. من خلال سلسلة جولات القولف. والالتزام بتقديم المزيد من فرص اللعب والتمويلات للجوائز. بالإضافة إلى دعم التغطية الإعلامية لها على المستوى العالمي.