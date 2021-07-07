المرض النفسي.. علامات ترشد صاحبها بضرورة زيارة الطبيب

المرض النفسي هو أسوأ الأمور التي تقع في حياة إنسان، لما يسببه من تطورات عديدة تهدد استكمال حياته.

كما أن له درجات قد تصل إلى حد الجنون، وهناك علامات تشير إلى احتمالية إصابتك بالمرض النفسي، حتى يمكن أن تتجنبها.