المرض النفسي.. علامات ترشد صاحبها بضرورة زيارة الطبيب

المرض النفسي هو أسوأ الأمور التي تقع في حياة إنسان، لما يسببه من تطورات عديدة تهدد استكمال حياته. كما أن له درجات قد تصل إلى حد الجنون، وهناك علامات تشير إلى احتمالية إصابتك بالمرض النفسي، حتى يمكن أن تتجنبها.
كيف يمكن إنقاذ نفسك من هذا الخطر مبكرا؟.. الإجابة عن طريق علاج أنفسهم بالذهاب إلى طبيب في وقت مبكر، بمجرد الشعور بعلامات الإصابة.
وبحسب التقرير فإن الخطر النفسي له مجموعة من الأعراض الظاهرية ينصح دائما أي إنسان يشعر بها مجتمعة أو بشكل منفصل.
كما يجب اللجوء إلى الطبيب النفسي، ويتمثل أهم تلك الأعراض في التالي:
– الشعور بالملل والعزلة الاجتماعية
– الشعور بأن الفكر مشوش ويشعر بضعف القدرة على التركيز.
– أن ينتاب الشخص أمراض النوم سواء اختلال الساعة البيولوجية أو النوم المتقطع، بالإضافة إلى شعوره بفرط شهية عصبي، سواء إذا كان يأكل بشراهة أو يقل طعامه».