الاستراتيجية تعزز الإيرادات غير النفطية

البلاد- ياسر بن يوسف مرعي عسيري

أكد اقتصاديون أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تمثل منهجاً جديداً في تعزيز مكانة المملكة والتواصل مع الاقتصاد العالمي ، وتطوير القدرات البشرية والفنية في هذه القطاعات.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان إن الاستراتيجية تعد علامة فارقة في تاريخ المملكة الحديث، ونقلة نوعية تربط المملكة كمركز لوجستي عالمي بقارات العالم المختلفة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والاستف ادة من الموقع المتميز للمملكة في مجال الصناعات اللوجستية، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنوياً، وجذب الاستثمارات العالمية وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقاً لأحدث التقنيات عالمياً.

من جانبه قال رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن المملكة ستصبح رائدة في هذه القطاعات، لاسيما وأنها تتمتع بكافة المقومات المهمة لتكون في مقدمة الدول.

وأضاف: إن إعلان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يؤكد على إصرار المملكة الوصول الى المراكز المتقدمة عالميا، وستعزز شراكة القطاع الخاص وسيكون على قدر عال من المسؤولية مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة ونمو الايرادات غير النفطية وتحقق أعلى المستويات والطموح وجذب الاستثمارات الاجنبية ذات العوائد والفوائد الكبيرة.

من جانبه قال المهندس عبد الله شويل المدير العام الاسبق للنقل بمنطقة عسير، إن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت كذلك على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك عبر إنجاز مستهدفات حيوية؛ أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق ، مع تقليل استهلاك الطاقة ، ورفع حصة النقل العالم من إجمالي الرحلات في المدن وسنرى تحول كبير في الشبكه العامه وفي كل وسائط النقل في المملكه العربيه السعودية.

كما قال عضو مجلس ادارة غرفة الرياض رئيس لجنة النقل سعود النفيعي إن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية تتضمن التوسع في شمولية الخدمات وتحديث وتطوير البنى التحتية التي تمثل نقلة مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

من جانبه أكد الدكتور عبد الكريم مداوي الأستاذ المساعد بجامعة جازن كلية الأادارة والاقتصاد، أن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي وشراكة القطاع الخاص في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خلال المشروعات والبرامج الطموحة والواعدة التي تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري لربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين مدينة الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، بالإضافة لإنشاء ناقل وطني جديد، كما راعت الإستراتيجية الريادة في تبني التقنيات الحديثة للنقل.