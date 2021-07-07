اتحاد الغرف: تخصيص يوم سنوي للتخفيضات لذوي الإعاقة

حثّ اتحاد الغرف السعودية أصحاب المنشآت التجارية بالمملكة بمختلف أنشطتهم، للمشاركة في مبادرة. تستهدف تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة،. وذلك تعزيزاً لدور القطاع الخاص في خدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع،. وتأكيداً على المسؤولية الاجتماعية للقطاع. وانطلقت هذه المبادرة بمقترح تقدمت به هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وزارة التجارة،. يتضمن الدعوة إلى تخصيص تاريخ 31 يوليو من كل عام لتقديم الخصومات والعروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة،. دون فقدان التاجر رصيد التخفيضات السنوي. وقد وافقت وزارة التجارة على مقترح الهيئة، الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة،. ودعت منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع هذه المبادرة. وتدعم هذه المبادرة جهود الجهات ذات الصلة في خدمة نحو (1.445.723) شخصاً من ذوي الإعاقة بالمملكة يمثلون 7.1% من عدد السكان . الجديد بالذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة حكومية تأسست في العام 2018م تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة لهم.