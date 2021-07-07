إقفال طرح يوليو من الصكوك المحلية

الرياض- البلاد

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين أمس الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليارات ريال سعودي (عشر مليارات، وأربع مائة واثنا عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليارات ريال سعودي (ستة مليارات وأربع مائة واثنان وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسع مائة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.