أمير مكة يضع حجر الأساس لـ”مبين” ويطلق صندوق وقف لغة القرآن

جدة – ياسر بن يوسف
وضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين”، حجر الأساس لمشروع مبنى الوقف الاستثماري، كما أطلق صندوق الوقف معلنًا سموه تبرعه بمبلغ 3 ملايين ريال.
واطلع على مجسم لمبنى الوقف الذي يقع على مساحة 11 ألف م2، ويضم 6 طوابق و430 موقفًا للمركبات و30 محلاً تجاريًا.
ونوه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس نظارة الوقف الدكتور عبدالرحمن اليوبي بجهود المملكة وعنايتها بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال: “نلتقي اليوم لنحتفي بوضع حجر الأساس لمشروع وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري بتكلفة مقدارها 45 مليون ريال ، وإطلاق (الصندوق الوقفي) بتكلفة 20 مليون ريال، الذي أسندت إدارته للبنك الأهلي السعودي”.