أمانة جدة تصادر  2000 جهاز كهربائي بمنزل شعبي

داهمت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ، منزلًا شعبيًّا في حي البغدادية. تستغله عمالة مخالفة لإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية،. وصودر 2800 من الأدوات المستخدمة بالموقع. وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس ، أنه جرى مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بـإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية ، مبينًا تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكيف ، إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى. وأكد “الدقس” أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بجميع أنواعها ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.